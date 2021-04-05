LG прекратит производство и продажи смартфонов

Подразделение за шесть лет принесло убытков на общую сумму около $4,5 млрд, оно является самым маленьким в структуре компании и приносит всего около 7% выручки. После выхода «из сектора с жесткой конкуренцией» LG займется развитием таких «областей роста», как компоненты для электромобилей, подключенные устройства и умные дома, уточняет издание.

Первые смартфоны компания стала производить в 2013 году. Во всем мире доля производителя составляет около 2%. В 2020 году компания продала 23 млн смартфонов (для сравнения: Samsung — 256 млн). Масштабнее всего LG Electronics представлена в Северной Америке, где является третьим по доле рынка производителем мобильных устройств и в Латинской Америке (здесь — пятым).

«Флагманские модели LG Electronics пострадали как от программных, так и от аппаратных сбоев, которые в сочетании с более медленными обновлениями ПО привели к тому, что бренд неуклонно терял популярность», — пишет Reuters на основе мнения аналитиков.

На фоне убыточности производства смартфонов компания обсуждала продажу направления с вьетнамской Vingroup, но без успеха. Теперь подразделение, по данным агентства, будет свернуто 31 июля. В Южной Корее его сотрудников переведут в другие подразделения LG Electronics.

В компании заверили, что будут предоставлять сервисную поддержку и обновления ПО для клиентов существующих мобильных устройств в рамках установленного при продаже срока.

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Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock