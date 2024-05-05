Квартиры в новостройках подорожали в два раза после введения льготной ипотеки

Стоимость квартир на первичном рынке в большинстве российских городов-миллионников увеличилась более чем в два раза за последние четыре года. В апреле 2020 года была запущена ипотека с господдержкой.

Как передают «Известия», по подсчетам аналитиков ГК «Этажи», в 10 из 16 городов-миллионников средняя цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась в два с лишним раза. В целом по России она выросла в 1,9 раза — с 67,778 тыс. рублей в апреле 2020-го до 128,2 тыс. рублей в апреле 2024 года.

«Существенная разница на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости. В итоге, средняя цена квадратного метра в новостройках в части городов оказалась выше, чем в готовом жилье», — рассказал директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Сильнее всего стоимость квартир в новостройках выросла в Омске (в 2,8 раза), а также в Нижнем Новгороде (2,7 раза), Ростове-на-Дону и Краснодаре (2,5 раза). В Москве жилье на первичном рынке за аналогичный период подорожало в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,9 раза.

Ипотека с господдержкой была запущена в апреле 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии. Срок действия программы заканчивается 1 июля 2024 года.

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