Путин поручил продлить льготную ипотеку до июля 2024 года

Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до июля 2024 года. Условия предоставления такой ипотеки изменятся, в частности вырастет ставка – с текущих 7% до 8%. Банк России неоднократно заявлял, что льготную ипотеку пора сворачивать.

Программу льготной ипотеки в России продлят до июля 2024 года, соответствующее поручение дал Владимир Путин. Программа должна была завершиться к концу 2022 года.

Большинство условий льготной ипотеки останутся прежними, за исключением ставки – ее повысят с текущих 7% до 8%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 млн рублей.

Программу льготного ипотечного кредитования запустили в 2020 году и трижды продлевали. Мера рассматривалась как способ поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Банк России призывал свернуть программу льготной ипотеки, поскольку она привела к возникновению дисбалансов на рынке. В частности она спровоцировала значительный разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье, говорили в Счетной палате.

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