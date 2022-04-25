Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года

Владимир Путин выступил с предложением продлить программу льготной ипотеки, которая истекает в июле, до конца года. Президент также предложил снизить ставку по ипотеке с государственной поддержкой с текущих 12% до 9% чтобы «стимулировать стройку».
Слова Владимира Путина приводит «Интерфакс».
«Чтобы сделать покупку жилья более доступной, чтобы стимулировать стройку, предлагаю стимулировать ставку с 12% до 9% годовых», – сказал президент.
Глава государства также предложил продлить программу льготной ипотеки до конца текущего года. По действующим регламентам ее срок истекает 1 июля.
1 апреля ставку по льготной ипотеке повысили до 12%, а максимальную сумму кредита по ней подняли до 12 млн в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, и до 6 млн в других регионах России.
Фото на обложке: Asatur Yesayants /
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