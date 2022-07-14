В России расширили льготы для IT-компаний

Льгот для IT-компаний в России стало еще больше, а требований для их получения – меньше. Например, теперь доля IT-выручки должна быть не менее 70% вместо 90%, а критерий по общему количеству сотрудников исключили.
Закон о расширении льгот для компаний, работающих в сфере IT, в четверг подписал Владимир Путин.
Документом расширен перечень видов выручки, которые попадают под критерии льготных. В частности это выручка за внедрение российских продуктов на рынок. Требование к минимальному количеству сотрудников в организации в количестве семи человек отменено, а требование к доле IT-выручки в общей выручки компании снижено с 90% до 70%.
Кроме того, на льготы теперь могут рассчитывать поставщики SaaS-решений через закрытые сети. Налог на прибыль для IT-компаний установлен на уровне 0% до конца 2024 года, а страховые взносы – на уровне 7,6%.
Формально изменения вступили в силу 1 января 2022 года из-за особенностей законодательства о налогах и сборах.
Фото на обложке: O.C Ritz /
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