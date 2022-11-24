Путин сообщил о введении налоговых льгот для бизнеса за внедрение российского софта

Бизнес сможет претендовать на налоговые льготы за то, что покупает и внедряет российские IT-решения, сообщил Владимир Путин. Налоговые льготы начнут предоставлять с 1 января 2023 года.

О предоставлении налоговых льгот бизнесу за покупку и внедрение отечественного софта президент рассказал на конференции по искусственному интеллекту. Путин сообщил, что льготы начнут действовать с 2023 года, но какие именно – не уточнил.

Президент отметил, что при внедрении инноваций бизнес не должен нести большие издержки. По словам Путина, налоговые льготы смогут помочь российским компаниям сохранить средства при внедрении отечественного софта.

Президент обратился к ФНС с просьбой проследить, насколько эффективно будут работать предлагаемые меры. Ранее Путин призывал к развитию отечественных технологий несмотря на действие антироссийских санкций. Для реализации этих задач у России есть технологический потенциал, говорил президент.

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