Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ковид-адаптированную систему распознавания лиц протестируют в Японии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Японии протестируют систему распознавания лиц, адаптированную под реалии пандемии коронавируса. BioPay способна идентифицировать человека, на лицо которого надета медицинская маска.

Ковид-адаптированную систему распознавания лиц протестируют в Японии

О начале тестирования новой системы распознавания лиц пишет Nikkei Asia.

Систему BioPay разработала японская технологическая компания Glory. Она предназначена для совершения бесконтактных платежей и способна распознать лицо человека, даже если на него надета медицинская маска.

Для оплаты покупок с помощью BioPay нужно загрузить свою фотографию в сервис и прикрепить к нему банковскую карту. Идентификация человека, уточняет издание, происходит в течение двух секунд – ему следует просто подойти к экрану платежного терминала.

Устройства с BioPay установили в 10 заведениях города Ниигата в рамках пилотного проекта. Тестирование системы закончится в феврале. В случае успеха Glory сможет масштабировать свою разработку – банкоматы и терминалы компании установлены в более чем 100 странх.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Nikkei Asia

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап-разработчик семейного трекера «Где мои дети» попал в акселератор 500 Startups Global в Японии
  2. 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
  3. 3 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
  4. 4 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
  5. 5 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
HP
Оригинальный картридж или «клон». В чем разница?
Угадай

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ