Ковид-адаптированную систему распознавания лиц протестируют в Японии

В Японии протестируют систему распознавания лиц, адаптированную под реалии пандемии коронавируса. BioPay способна идентифицировать человека, на лицо которого надета медицинская маска.

О начале тестирования новой системы распознавания лиц пишет Nikkei Asia.

Систему BioPay разработала японская технологическая компания Glory. Она предназначена для совершения бесконтактных платежей и способна распознать лицо человека, даже если на него надета медицинская маска.

Для оплаты покупок с помощью BioPay нужно загрузить свою фотографию в сервис и прикрепить к нему банковскую карту. Идентификация человека, уточняет издание, происходит в течение двух секунд – ему следует просто подойти к экрану платежного терминала.

Устройства с BioPay установили в 10 заведениях города Ниигата в рамках пилотного проекта. Тестирование системы закончится в феврале. В случае успеха Glory сможет масштабировать свою разработку – банкоматы и терминалы компании установлены в более чем 100 странх.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Nikkei Asia