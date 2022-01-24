Ковид-адаптированную систему распознавания лиц протестируют в Японии

В Японии протестируют систему распознавания лиц, адаптированную под реалии пандемии коронавируса. BioPay способна идентифицировать человека, на лицо которого надета медицинская маска.
О начале тестирования новой системы распознавания лиц пишет Nikkei Asia.
Систему BioPay разработала японская технологическая компания Glory. Она предназначена для совершения бесконтактных платежей и способна распознать лицо человека, даже если на него надета медицинская маска.
Для оплаты покупок с помощью BioPay нужно загрузить свою фотографию в сервис и прикрепить к нему банковскую карту. Идентификация человека, уточняет издание, происходит в течение двух секунд – ему следует просто подойти к экрану платежного терминала.
Устройства с BioPay установили в 10 заведениях города Ниигата в рамках пилотного проекта. Тестирование системы закончится в феврале. В случае успеха Glory сможет масштабировать свою разработку – банкоматы и терминалы компании установлены в более чем 100 странх.
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Фото на обложке: Nikkei Asia
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