Личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse оказались в открытом доступе

Среди данных, которые оказались доступны в сети, такая информация как ID пользователя, его имя и никнейм, аккаунты в Twitter и Instagram, связанные с основным профилем, количество подписчиков и людей, на которых подписан пользователь, дата создания аккаунта, имя пригласившего пользователя.

База данных содержит только информацию профиля Clubhouse — среди опубликованной информации нет данных кредитных карт или юридических документов.

Clubhouse не прокомментировал утечку данных оперативно.

Хакеры могут использовать данные несколькими способами, пишет CyberNews. Во-первых, они могут провести целенаправленные атаки. Во-вторых — подбирать пароли к профилям Clubhouse и взламывать аккаунты.

Исследователи безопасности сообщили Business Insider, что хакеры могут использовать открытые данные, чтобы выдать себя за пользователей или обманным способом заставить их раскрыть конфиденциальную информацию для входа в аккаунты.

Аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм сказал Business Insider, что раскрытие данных имеет большое значение, поскольку злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию сотрудников.

CyberNews предлагает проверить утечку данных с помощью собственного сервиса, который изучает утечки на основе данных электронной почты. CyberNews также рекомендует пользователям Clubhouse изменить пароль учетной записи и использовать диспетчер паролей, включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов во всех соцсетях и остерегаться потенциальных фишинговых писем и текстовых сообщений, не отвечать незнакомым людям.

Несколько дней назад в интернете выставили на продажу данные более миллиарда профилей Facebook и LinkedIn.

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