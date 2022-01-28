3 марта в онлайн-формате пройдет питч-сессия для IT-стартапов в направлениях цифровая медицина и цифровое растениеводство. По ее итогам лучшие проекты попадут в акселератор G4A Moscow от Bayer, где смогут найти стратегических партнеров и новых клиентов и привлечь инвестиции от профильных фондов.

Идет прием заявок на питч-сессию Life Science Pitch Day