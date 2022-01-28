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Идет прием заявок на питч-сессию Life Science Pitch Day

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3 марта в онлайн-формате пройдет питч-сессия для IT-стартапов в направлениях цифровая медицина и цифровое растениеводство. По ее итогам лучшие проекты попадут в акселератор G4A Moscow от Bayer, где смогут найти стратегических партнеров и новых клиентов и привлечь инвестиции от профильных фондов.

Идет прием заявок на питч-сессию Life Science Pitch Day

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в Life Science Pitch Day могут стартапы стадии MVP и выше в направлениях:

  • технологии в области цифрового растениеводства;
  • проекты в области онкологии, кардиологии, нефрологии, женского здоровья, офтальмологии;
  • проекты в области радиологии;
  • инновации в сфере сбора данных и исследований реальной клинической практики;
  • проекты в области автоматизации взаимодействия;
  • цифровые проекты для портфеля безрецептурных препаратов компании Bayer.

Среди спикеров и членов жюри:

  • Денис Серегин, руководитель по цифровому земледелию и инновациям, дивизион Кроп Сайенс, Bayer;
  • Ирина Дьяконова, менеджер по цифровому маркетингу кластера, кластер Россия и СНГ, бизнес-юнит Женское здоровье, Bayer;
  • Максим Айнштейн, руководитель отдела ИТ по корпоративным платформам и инфраструктуре, Bayer;
  • Елена Кондратенко, менеджер по цифровому маркетингу кластера, кластер Россия и СНГ, бизнес-юнит Общая терапия, Bayer;
  • Екатерина Мартынова, продукт-менеджер группы препаратов, кластер Россия и СНГ, бизнес-юнит Радиология, Bayer и другие. 

Проекты, прошедшие предварительный отбор, презентуют свои решения 3 марта топ-менеджерам Bayer и представителям венчурных фондов Untitled Ventures, Kirov Group Ventures, Verge VC. Подать заявку можно до 13 февраля. Подробная информация — на сайте

Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock

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