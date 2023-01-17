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Norton LifeLock предупредила клиентов о взломе тысяч учетных записей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Пользователей менеджера паролей Norton LifeLock предупредили о возможной утечке ключей. Компания Gen Digital направила 6,4 тыс. уведомлений пользователям, чьи данные могли быть скомпрометированы, пишет TechCrunch.

Norton LifeLock предупредила клиентов о взломе тысяч учетных записей

В самой компании при этом заверяют, что утечка произошла не в следствии уязвимости системы безопасности, а из-за отсутствия у пользователей двухфакторной аутентификации.

Отмечается, что злоумышленники получали логины и пароли с 1 декабря, но в компании это обнаружили только 12 декабря. Тогда зафиксировали скачок неудачных попыток входа на сервис. В результате утечки в открытый доступ попали имена и фамилии, а также телефоны и адреса электронных почт. В компании предупреждают, что злоумышленники могли получить доступ в том числе и к паролям.

В общей сложности были атакованы более 925 тыс. активных и неактивных учетных записей.

Norton LifeLock Inc. разрабатывает решения в сфере информационной безопасности и защиты данных. В марте компания приостановила продажи продукции в России.

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

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