Norton LifeLock предупредила клиентов о взломе тысяч учетных записей

Пользователей менеджера паролей Norton LifeLock предупредили о возможной утечке ключей. Компания Gen Digital направила 6,4 тыс. уведомлений пользователям, чьи данные могли быть скомпрометированы, пишет TechCrunch.
В самой компании при этом заверяют, что утечка произошла не в следствии уязвимости системы безопасности, а из-за отсутствия у пользователей двухфакторной аутентификации.
Отмечается, что злоумышленники получали логины и пароли с 1 декабря, но в компании это обнаружили только 12 декабря. Тогда зафиксировали скачок неудачных попыток входа на сервис. В результате утечки в открытый доступ попали имена и фамилии, а также телефоны и адреса электронных почт. В компании предупреждают, что злоумышленники могли получить доступ в том числе и к паролям.
В общей сложности были атакованы более 925 тыс. активных и неактивных учетных записей.
Norton LifeLock Inc. разрабатывает решения в сфере информационной безопасности и защиты данных. В марте компания приостановила продажи продукции в России.
Фото на обложке: Jirsak /
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