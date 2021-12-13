«Лига зеленых брендов» подвела итоги закрытой конференции

«Лига зеленых брендов», институт развития, созданный по инициативе компании Unilever, провела конференцию по итогам 2021 года, в рамках которой члены и партнеры объединения поделились результатами своей работы и определились с планами на 2022 год.
В новом году организация планирует усилить работу по направлениям: «Зеленый ритейл/зеленые закупки», «Зеленые регионы», «Зеленое образование», «Климат» — это поможет привлечь еще больше компаний к ESG-движению. Так, в 2021 году к лиге присоединились: ПАО ГМК «Норильский Никель», ALLOW, ПАО «Лукойл», ПАО «ММК», «Группа ЛСР», Polymetal International plc, Grundfos, Tele2. Всего в лигу входит 27 компаний и брендов.
Также в рамках конференции интеллектуальный партнер лиги — компания «Делойт» в СНГ — представил уникальную методологию оценки «зеленых» компаний из сектора малого и среднего бизнеса. Теперь определить свой уровень соответствия принципам устойчивости смогут все российские компании вне зависимости от размеров их производства, финансовых показателей и числа сотрудников.
«<...> Мы смотрим с оптимизмом в 2022-й: мы будем выступать с инициативой создания стандарта и сертификата для “зеленых” поставщиков, а также рассматриваем возможность выступить с инициативой создания национального углеродного сертификата в рамках нашей целевой программы “Климат”. Надеюсь, что те большие задачи, которые мы ставим перед собой в 2022 году, будут реализованы», — поделилась Анастасия Попова, президент «Лиги зеленых брендов», CEO экосистемы устойчивых сервисов «+1».
Подробнее об организации и том, как в нее вступить, — на сайте.
Фото на обложке: Black Salmon /
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13 декабря 2021
13 декабря 2021