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В Москве состоится закрытая конференция «Лиги зеленых брендов»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 декабря года в Москве пройдет конференция «Лиги зеленых брендов». Ее участники оценят работу объединения за год в контексте устойчивой повестки, а также поделятся планами на будущий год.

В Москве состоится закрытая конференция «Лиги зеленых брендов»

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Программа мероприятия будет состоять из пяти секций: «Зеленое кредитование», «Зеленый ритейл/зеленые закупки», «Зеленые регионы», «Зеленое образование» и «Климат». На нем впервые презентуют уникальную методологию оценки «зеленых» компаний из сектора малого и среднего бизнеса, разработанную интеллектуальным партнером лиги — компанией «Делойт». 

Теперь определить свой уровень соответствия принципам устойчивости смогут все российские компании вне зависимости от размеров их производства, финансовых показателей и числа сотрудников. 

Также на конференции обсудят единые стандарты «зеленой» сертификации на государственном уровне, ключевые направления развития компаний в разрезе климатической повестки, важность создания программы ESG-рекомендаций для брендов по отраслям и другие системные вопросы.

Среди спикеров — руководители правительственных организаций и крупных бизнес-корпораций:

  • Анастасия Попова, CEO экосистемы устойчивых сервисов «+1»;
  • Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию;
  • Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества;
  • Иван Кухнин, партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ;
  • Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию OK «РУСАЛ»;
  • Дмитрий Аксаков, вице-президент «ВЭБ.РФ»;
  • Евгения Седова, директор отдела исследования и разработок категории средств личной гигиены Unilever в России, Украине и Беларуси;
  • Кристина Шунова, вице-президент по устойчивому развитию управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк»;
  • Александр Долганов, к.э.н., заместитель председателя правления ПАО КБ «Центр-инвест».

Конференция будет транслироваться на сайте РБК+1 и +1Платформа с 12:00 до 20:30. Подробнее о «Лиги зеленых брендов» — на сайте.

Фото на обложке: wk1003mike / Shutterstock

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