В Москве состоится закрытая конференция «Лиги зеленых брендов»

10 декабря года в Москве пройдет конференция «Лиги зеленых брендов». Ее участники оценят работу объединения за год в контексте устойчивой повестки, а также поделятся планами на будущий год.
Программа мероприятия будет состоять из пяти секций: «Зеленое кредитование», «Зеленый ритейл/зеленые закупки», «Зеленые регионы», «Зеленое образование» и «Климат». На нем впервые презентуют уникальную методологию оценки «зеленых» компаний из сектора малого и среднего бизнеса, разработанную интеллектуальным партнером лиги — компанией «Делойт».
Теперь определить свой уровень соответствия принципам устойчивости смогут все российские компании вне зависимости от размеров их производства, финансовых показателей и числа сотрудников.
Также на конференции обсудят единые стандарты «зеленой» сертификации на государственном уровне, ключевые направления развития компаний в разрезе климатической повестки, важность создания программы ESG-рекомендаций для брендов по отраслям и другие системные вопросы.
Среди спикеров — руководители правительственных организаций и крупных бизнес-корпораций:
- Анастасия Попова, CEO экосистемы устойчивых сервисов «+1»;
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию;
- Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества;
- Иван Кухнин, партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ;
- Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию OK «РУСАЛ»;
- Дмитрий Аксаков, вице-президент «ВЭБ.РФ»;
- Евгения Седова, директор отдела исследования и разработок категории средств личной гигиены Unilever в России, Украине и Беларуси;
- Кристина Шунова, вице-президент по устойчивому развитию управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк»;
- Александр Долганов, к.э.н., заместитель председателя правления ПАО КБ «Центр-инвест».
Конференция будет транслироваться на сайте РБК+1 и +1Платформа с 12:00 до 20:30. Подробнее о «Лиги зеленых брендов» — на сайте.
Фото на обложке: wk1003mike /
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