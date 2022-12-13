Социальная сеть Likee сменила гендиректора в России

Социальная сеть Likee, в которой пользователи создают короткие музыкальные ролики, сменила генерального директора в России. Им стал Дмитрий Щербинин, выступавший ранее представителем компании в РФ.

На изменения в ООО «Нетстар текнолоджи», основном юридическом лице Likee в России, обратила внимание РБК. По данным ЕГРЮЛ, Щербинин стал главой компании 9 декабря. Ранее кресло гендиректора занимала Мария Илларионова.

В апреле 2022 года социальная сеть открыла представительство в России, как этого требует закон «о приземлении». Щербинин принимал участие в заседаниях Государственной думы, на которых обсуждалось приведение деятельности компании в соответствие с законодательством.

Социальная сеть Likee разработана сингапурской компанией BIGO в 2017 году. После начала февральских событий Likee не ушла из России, как это сделали многие зарубежные IT-гиганты. Летом 2022 года соцсеть запустила в РФ и Беларуси коллаборацию с «Бургер Кингом».

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