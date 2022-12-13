Социальная сеть Likee сменила гендиректора в России

Социальная сеть Likee, в которой пользователи создают короткие музыкальные ролики, сменила генерального директора в России. Им стал Дмитрий Щербинин, выступавший ранее представителем компании в РФ.
На изменения в ООО «Нетстар текнолоджи», основном юридическом лице Likee в России, обратила внимание РБК. По данным ЕГРЮЛ, Щербинин стал главой компании 9 декабря. Ранее кресло гендиректора занимала Мария Илларионова.
В апреле 2022 года социальная сеть открыла представительство в России, как этого требует закон «о приземлении». Щербинин принимал участие в заседаниях Государственной думы, на которых обсуждалось приведение деятельности компании в соответствие с законодательством.
Социальная сеть Likee разработана сингапурской компанией BIGO в 2017 году. После начала февральских событий Likee не ушла из России, как это сделали многие зарубежные IT-гиганты. Летом 2022 года соцсеть запустила в РФ и Беларуси коллаборацию с «Бургер Кингом».
Фото на обложке: diy13 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
- 2 VK представила NFT-аватары и анонсировала запуск маркетплейса токенов
- 3 VK запустила специальное приложение для Apple Watch
- 4 Вернуть докризисные показатели при сокращении рекламного инвентаря: кейс психологического сервиса
- 5 Вирусный контент в посевных технологиях: стоит ли делать на него ставку?
ВОЗМОЖНОСТИ
13 декабря 2022
14 декабря 2022
18 декабря 2022