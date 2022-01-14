Первый иностранный сервис начал исполнять в России закон о «приземлении»

Российский закон о «приземлении» начала исполнять социальная сеть Likee – она стала первым иностранным сервисом, который подчинился требованиям Роскомнадзора.

О том, что Likee приступила к исполнению нового российского закона о «приземлении» ИТ-гигантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. В Likee отметили, что она «ответственная компания и подчиняется требованиям Роскомнадзора».

Соцсеть заканчивает подготовку к открытию офиса в России, а также уже запустила на своем сайте и в приложении форму для обращений российских пользователей и организаций в соответствии с требованиями ведомства. Кроме того, компанию подала заявку на регистрацию личного кабинета в Роскомнадзоре и ждет ее подтверждения.

Закон о «приземлении» говорит о том, что зарубежные ИТ-компании с аудиторией в России 500 тыс. человек и выше обязаны открыть в стране свои представительства для взаимодействия с органами власти и несения ответственности на территории России. Согласно списку, который составил Роскомнадзор, таких компаний 13 – они владеют 22 информационными ресурсами.

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