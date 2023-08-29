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Российский бренд Lime замечен в одном из крупнейших торговых центров Дубая

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Вывеска российского бренда Lime с надписью «Скоро открытие» появилась в одном из крупнейших торговых центров Дубая — Dubai Hills Mall. По геолокации в Instagram* RB.RU обнаружил несколько фотографий пользователей на фоне вывески магазина.

Российский бренд Lime замечен в одном из крупнейших торговых центров Дубая

Магазин располагается под стеклянным куполом здания.

В пресс-службе Lime не ответили на запрос RB.RU. На российском сайте магазина нет информации о наличии филиала в ОАЭ.

 

Lime появился в 2008 году, бренд специализируется на производстве женской одежды и аксессуаров. В начале 2023 года компания объявила о расширении производства и выпуске первой обувной коллекции.

Ранее в Dubai Hills Mall также появились проекты ресторанного холдинга «Тигрус». А в ТЦ Dubai Mall в июне 2023 года открылся российский бренд одежды 12 Storeez.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Unsplash

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