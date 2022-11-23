Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года

Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях будет действовать до конца 2023 года. Действие изданного в марте указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности продлил президент.
Владимир Путин продлил действие собственного указана о мерах финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ был принят в марте 2022 года, его действие изначально было установлено до конца 2022 года. Сегодняшним указом ограничение продлевается на срок до конца 2023 года.
Документ устанавливает запрет на сделки по покупке долей в иностранных компаниях без разрешения Банка России. Также указ наделяет ЦБ правом определять сумму операций по переводу средств иностранным компаниям и физическим лицам.
Фото на обложке: ShehryarKhan /
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