Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях будет действовать до конца 2023 года. Действие изданного в марте указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности продлил президент.

Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года