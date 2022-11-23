Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях будет действовать до конца 2023 года. Действие изданного в марте указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности продлил президент.

Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года

Владимир Путин продлил действие собственного указана о мерах финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ был принят в марте 2022 года, его действие изначально было установлено до конца 2022 года. Сегодняшним указом ограничение продлевается на срок до конца 2023 года.

Документ устанавливает запрет на сделки по покупке долей в иностранных компаниях без разрешения Банка России. Также указ наделяет ЦБ правом определять сумму операций по переводу средств иностранным компаниям и физическим лицам.

Фото на обложке: ShehryarKhan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 The Bell сообщил о планах Алексея Кудрина обсудить с Владимиром Путиным условия раздела «Яндекса»
  2. 2 СПБ Биржа избавилась от всех крупных подсанкционных акционеров
  3. 3 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  4. 4 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
  5. 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

RuCode 6.0

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

28 ноября 2022

Студенческий агротех-акселератор

28 ноября 2022

Avanpost Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ