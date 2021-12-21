Минпромторг предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые автомобили

Минпромторг предложил ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса.

Минпромторог в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, такая наценка останется выгодной для автодилеров. «Норма прибыли автопроизводителей - 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», — отметил источник.

Он также указал на то, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями. «Мы уже обращались в ФАС по этому поводу», — отметил собеседник агентства.

Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России примерно на 5% в 2021 году, напомнил он, отметив, что спрос еще выше, а люди заинтересованы в покупке.

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