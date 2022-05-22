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Средний лимит по кредиткам снизился, но спрос на карты подрос

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает о снижении среднего лимита по кредитным картам российских банков на 0,9% в сравнении с предыдущим месяцем. К концу апреля он составил 65,8 тыс. рублей, и это минимальный показатель с июля 2020 года.

Средний лимит по кредиткам снизился, но спрос на карты подрос

Как сообщили «РИА Новостям» в компании, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году средний лимит снизился на 11,8%.

Это происходит на фоне роста задолженности по кредиткам и увеличения стоимости заемных средств.

В апреле 2021 года стоимость заемных средств оценивалась в 24,5%, а спустя год этот процент уже 34,1% — максимальный показатель за многие годы (и он продолжает расти, ведь в марте стоимость заемных средств была еще 33,5%).

Объем задолженности по кредитным картам составил в апреле 82,9 млрд рублей, что на 16,4% выше, чем в марте.

Но несмотря на все это, число выданных кредитных карт в апреле пошло вверх.

Если в марте выдачи практически замерли (прирост был всего на 0,1% в сравнении с 1,7% в предыдущем месяце), то в апреле население получило 1,26 млн карт (прирост 17,5%).

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Фото на обложке: Dylan Gillis / Unsplash

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