Банк России предложил ограничить специальные вклады для малоимущих россиян суммой в 100 тысяч рублей

В Центробанке выступили с инициативой по поводу специальных вкладов для малоимущих россиян, ставка по которым будет привязана к уровню инфляции. Регулятор предлагает ограничить такие вклады максимальной суммой в 100 тысяч рублей.

Введение в России специальных вкладов для малоимущих россиян, ставка по которым будет плавающей и привязана к уровню инфляции, пока находится в стадии идеи. С ней в ноябре выступил Банк России.

Хоть запуск программы таких вкладов еще не анонсировали, максимальную сумму по ним уже запланировали ограничить 100 тысячами рублей, пишет РБК со ссылкой на заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

По плану регулятора, открыть такой вклад смогут граждане, данные о которых будут внесены в специальный реестр, создать который предложили в правительстве. Предполагается, что один вклад по специальной ставке сможет оформить только один гражданин.

Эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе Банка России, в частности отметив, что в случае применения плавающей ставки по уровню инфляции доходность по таким вкладам также может быть плавающей, то есть иметь возможность понижаться при разных сценариях в экономике.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!