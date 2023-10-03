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В Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты. Объем его выпуска составит 20 тыс. тонн продукции в год. Начало производства запланировано на второй квартал 2025 года.

В Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты

ООО «Органические кислоты» построит в специальной экономической зоне в Тульской области первый в России завод по производству лимонной кислоты. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний ФСК.

ФСК также объявила о покупке «Органических кислот», став владельцев 80% в компании.  

«Это направление бизнеса крайне интересно, поскольку сегодня вся лимонная кислота, которая завозится в Россию, импортируется из Китая», – отметил президент ФСК Владимир Воронин.

Объем производства завода будет составлять 20 тыс. тонн продукции в год с последующим увеличением до 60 тыс. тонн. Начало первой очереди производства запланировано на второй квартал 2025 года.

Управление заводом будет осуществлять новое направление в составе группы ФСК, которое возглавит генеральный директор «Органических кислот». 

По данным из ЕГРЮЛ, 80% в ООО «Органические кислоты» принадлежит ООО «Оргсинтез Пролаб», 20% – генеральному директору Андрею Крушинскому. Компания была учреждена в июне 2022 года и по итогам 2022 года получила выручку в размере 30 тыс. рублей при чистом убытке в 3,4 млн рублей.

Фото на обложке: Sea Wave / Shutterstock

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