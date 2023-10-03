В Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты. Объем его выпуска составит 20 тыс. тонн продукции в год. Начало производства запланировано на второй квартал 2025 года.
ООО «Органические кислоты» построит в специальной экономической зоне в Тульской области первый в России завод по производству лимонной кислоты. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний ФСК.
ФСК также объявила о покупке «Органических кислот», став владельцев 80% в компании.
«Это направление бизнеса крайне интересно, поскольку сегодня вся лимонная кислота, которая завозится в Россию, импортируется из Китая», – отметил президент ФСК Владимир Воронин.
Объем производства завода будет составлять 20 тыс. тонн продукции в год с последующим увеличением до 60 тыс. тонн. Начало первой очереди производства запланировано на второй квартал 2025 года.
Управление заводом будет осуществлять новое направление в составе группы ФСК, которое возглавит генеральный директор «Органических кислот».
По данным из ЕГРЮЛ, 80% в ООО «Органические кислоты» принадлежит ООО «Оргсинтез Пролаб», 20% – генеральному директору Андрею Крушинскому. Компания была учреждена в июне 2022 года и по итогам 2022 года получила выручку в размере 30 тыс. рублей при чистом убытке в 3,4 млн рублей.
Фото на обложке: Sea Wave /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский антишпионский «Р-Фон» оказался почти идентичным бангладешскому смартфону Helio
- 2 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 4 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
- 5 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
ВОЗМОЖНОСТИ
04 октября 2023
05 октября 2023
08 октября 2023