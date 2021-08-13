Линдеманна из Rammstein обвинили в нелегальной продаже NFT-токенов из Эрмитажа

«Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT». Лидера музыкальной группы Rammstein обвинили в нелегальной продаже NFT-токенов музея, которые были сделаны во время съемок клипа «Любимый город».

О неприятной для музея ситуации сообщили в официальном telegram-канале Государственного Эрмитажа.

Там рассказали, что по случаю Года Германии в России разрешили Тиллю Линдеманну снять клип в Эрмитаже на его песню «Любимый город». Во время съемок музыкантом была подготовлена коллекция NFT-токенов, о выпуске которой, говорят в музее, стало известно на днях.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем», – говорится в сообщении Эрмитажа.

В музее сказали, что токены уже выгружены на маркетплейс, а сделано это «нелегально». Хотя Линдеманну еще на стадии анонса его NFT-проекта было вынесено предостережение о нарушении лицензионной политики музея.

«Теперь Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT», – отметили в Эрмитаже.

В музее подчеркнули, что ранее Линдеманн заключил с Эрмитажем договор о возможности использования созданных токенов исключительно в музыкальном клипе.

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