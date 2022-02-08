Стартап Linguix Александра Лашкова привлек $1 млн от Grishin Robotics и других

Стартап Linguix Александра Лашкова, который помогает улучшить письмо на иностранном языке, привлек $1 млн в посевном раунде от Grishin Robotics сооснователя VK Дмитрия Гришина, а также других фондов и бизнес-ангелов.
О привлечении финансирования Linguix пишет Bloomberg. Объем инвестиционного раунда серии seed составил $1 млн. Лид-инвесторами выступили Grishin Robotics и Antler New York, участвовали также Flyer One Ventures и группа бизнес-ангелов.
Linguix планирует направить средства в том числе на интеграцию с платформами, такими как Slack и Asana, чтобы встроить своего ассистента по письму на иностранном языке в эти платформы.
«Вырученные средства пойдут на интеграцию и интеллектуальное перефразирование, чтобы инструмент мог понимать контекст предложения и предлагать конкретные варианты письма», – отметил сооснователь Linguix Александр Лашков.
Стартап Linguix разрабатывает ассистента по письму на иностранном языке, работающего с использованием технологий искусственного интеллекта.
«Португальские и испаноязычные страны являются для нас одним из основных целевых рынков, и мы будем экспериментировать, чтобы включить больше функция для проживающих там носителей языка», – подчеркнул Лашков.
Пользователям платформы Linguix являются 200 тысяч человек, 25% из которых говорят по-португальски или по-испански. В планах компании в 10 раз увеличить пользовательскую база в течение года и добавить 10-15 интеграций с инструментами B2B.
Стартап Linguix основали в 2018 году Александр Лашков и Евгений Годов. В 2019 году компания привлекала $350 тыс. в посевном раунде инвестиций.
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Фото на обложке: Weitwinkel /
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