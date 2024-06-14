Соцсеть LinkedIn внедрила ИИ для поиска работы или сотрудника

Американская соцсеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn запустила новые функции на базе ИИ. Пока они доступны для Premium-подписчиков, пишет The Verge.
Соискатели могут использовать текстовые подсказки для составления списка подходящих вакансий, писать сопроводительные письма «с нуля», составлять резюме и получать необходимые материалы для обучения.
Компания использует искусственный интеллект с 2007 года. В 2023 году она запустила набор инструментов на базе OpenAI, позднее она их расширила.
Фото на обложке: Unsplash
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