Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Курс турецкой лиры по отношению к доллару США упал до нового исторического минимума. Валюта Турции резко падает с 22 июня после решения местного ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5% до 15%.

Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума

Курс турецкой лиры обновил антирекорд и упал до 26 лир за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По актуальным на момент публикации данным, доллар США на бирже торгуется по 25,8 лир.

Турецкая лира начала стремительно терять позиции к доллару США после 22 июня, когда местный ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%. Повышение ставки стало первым решением, которое приняла новая глава регулятора Гайе Эркан. Она стала первой женщиной, которая заняла в Турции этот пост.

Эркан выступает против политики переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана, который ранее обещал, что при его руководстве ключевая ставка будет снижаться.

Фото на обложке: George Khelashvili / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Турпоток из России в Турцию вырос в мае на 77,5%
  2. 2 Четыре простых шага для начала работы с Турцией
  3. 3 Турция: берег для стартапов
  4. 4 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  5. 5 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ