Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума

Курс турецкой лиры по отношению к доллару США упал до нового исторического минимума. Валюта Турции резко падает с 22 июня после решения местного ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5% до 15%.

Курс турецкой лиры обновил антирекорд и упал до 26 лир за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По актуальным на момент публикации данным, доллар США на бирже торгуется по 25,8 лир.

Турецкая лира начала стремительно терять позиции к доллару США после 22 июня, когда местный ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%. Повышение ставки стало первым решением, которое приняла новая глава регулятора Гайе Эркан. Она стала первой женщиной, которая заняла в Турции этот пост.

Эркан выступает против политики переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана, который ранее обещал, что при его руководстве ключевая ставка будет снижаться.

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