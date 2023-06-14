Турецкие лиры и китайские юани стали самыми востребованными валютами у бизнеса — банк «Точка»

Турецкие лиры и китайские юани стали самыми востребованными валютами у бизнеса, сообщили в банке «Точка». Количество платежей в лирах в первом квартале 2023 года выросло на 484% по отношению к третьему и четвертому кварталам 2022 года.
В банке «Точка» сообщили о росте количества платежей в турецких лирах на 484% в Q1 2023 по отношению к Q3-4 2022.
«Рекордсменом по импорту в Россию стал Китай. Каждый пятый валютный счет, открытый в “Точке” в прошлом году, был в юанях», – рассказали эксперты видеопроекта банка «Большое демо».
Объем импорта из стран Евросоюза в 2022 году снизился на 52% по отношению к 2021 году, в то время как объем торговли с Турцией вырос на 106%, отметили в банке.
В апреле текущего года по отношению к январю также выросло количество платежей в казахстанских тенге – на 82%, сообщили в «Точке».
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