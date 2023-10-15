Глава AMD Лиза Су покинет совет директоров Cisco

Генеральный директор AMD Лиза Су покинет совет директоров производителя телекоммуникационного оборудования Cisco. Она находилась в нем с 2020 года.

«4 октября Мишель Бернс, Родерик Макгири и доктор Лиза Су уведомили Cisco Systems о своем решении не выставлять свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании акционеров Cisco в 2023 году. Госпожа Бернс, господин Макгири и доктор Су продолжат исполнять свои обязанности до ежегодного собрания 2023 года», — говорится в уведомлении, которое Cisco подала в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В заявлении не говорится о причинах принятия такого решения. Кроме того, сама Лиза Су пока не давала никаких комментариев.

Издание Tom’s Hardware называет в качестве возможной причины конфликт интересов. В 2020 году, когда Су вошла в совет директоров Cisco, AMD только начинала отвоевывать у Intel доли на рынке серверов и ПК, «но в течение трех лет AMD стала намного крупнее».

В 2022 году AMD за $1,9 млрд выкупила акции производителя DPU Pensando Systems, который в определенной степени является конкурентом Cisco. Кроме того, корпорация в этом году выпустила процессоры EPYC 8004-Series Siena, предназначенные для систем связи и пограничных серверов, что также пересекается со сферой интересов Cisco.