Литва приостановила релокацию бизнеса из России

Литва на неопределенный срок прекратила выдачу посреднических писем компаниям из России, желающим переехать в Литву. «Сегодня переезд компаний в Литву не оправдывает ожиданий общества», – отметили в литовском министерстве экономики.

О прекращении выдачи посреднических писем (электронное посредническое письмо работодателя, TR-код) компаниям из России сообщили в министерстве экономики и инноваций Литовской Республики. Там отметили, что у международных компаний, желающих релоцироваться из России, было больше месяца, чтобы выбрать в страну, в которую они хотят переехать.

«Несмотря на то, что службы нашей страны обеспечивают чрезвычайно строгий отбор каждой входящей компании и физического лица, сегодня переезд компаний в Литву не оправдывает ожиданий общества», – отметила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

По данным министерства, до пяти международных компаний из России со штатом сотрудников до трехсот человек рассматривали возможность переноса штаб-квартиры в Литву. Большинство этих компаний – представители IT-сектора.

По информации ведомства на конец марта, в Литву переехали три компании, работавшие в России, но имеющие офисы в Литве, а также часть их сотрудников и членов их семей.

4 апреля Литва отозвала своего посла в РФ, закрыла российское генеральное консульство, а также выслала из страны российского дипломата.

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