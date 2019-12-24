Сервисы Litnet и Bookmate запустили прокат электронных книг

Сервисы Litnet и Bookmate начали давать электронные книги в аренду. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.

Litnet предлагает взять в аренду электронные книги из сегмента самиздата за полцены. Срок аренды — 5 дней. По словам сооснователя сервиса Сергея Грушко, услуга в течение года работала в тестовом режиме и приносила 10% от продаж всех завершенных книг.

Bookmate для аренды электронных книг запустил отдельный сервис — Everybook. Пока он доступен только в Нидерландах. Гендиректор Bookmate Андрей Баев рассказал, что проект тестируется два месяца и уже получил «мощнейшую поддержку местных издаетльств».

В Litnet полагают, что модель аренды книг станет драйвером рынка самиздата в России. По оценке компании, по итогам 2019 года он достигнет 1 млрд рублей. При этом Litnet не собирается оганичиваться самиздатом и ведет переговоры о прокате книг с издательствами.

«У издателей накапливаются книги, которые уже один-два года на рынке. Потенциал продаж по полной цене у таких книг ниже, чем через прокат»,— считает Грушко.

Еще одна библиотека электронных книг, «Литрес», полагает, что подписка на книги по главам перспективнее аренды, особенно если учитывать короткий срок проката.

«Сама по себе модель аренды интересна, так как стимулирует пользователя читать. Однако у Litnet аренда <...> доступна всего на пять дней, тогда как на чтение одной книги у пользователя в среднем уходит 10-14 дней», — полагает гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев.

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