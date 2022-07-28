Почти 86% россиян готовы покупать новую технику малоизвестных брендов

Примерно 86% жителей России готовы купить технику нового или малоизвестного бренда. Для большинства из них самое главное — цена и технические характеристики, известность марки — на втором месте. Об этом говорится в исследовании «М.Видео-Эльдорадо», с результатами которого ознакомился RB.

Привычные бренды смогут заменить китайские, турецкие производители и компании из России и СНГ, уверены 83% респондентов. Примерно 50% россиян готовы протестировать новые бренды при условии более выгодной цены, а 12% — если отсутствует известный аналог. Более 25% опрошенных открыты новому без каких-либо предварительных условий.

При этом 57% россиян практически полностью доверяет экспертизе крупных ритейлеров, которые продают и демонстрируют продукцию новых марок.

Покупать такую технику или знакомиться с ней россияне все же намерены сначала в розничных магазинах, где гаджеты можно не только оценить вживую, но и получить консультацию. Еще примерно 40% опрошенных при выборе планируют воспользуются онлайн-витриной.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии на российском рынке популярностью пользовались производители смартфонов — Xiaomi, realme, POCO и Tecno, среди ноутбуков — Honor и Huawei, техники для дома — Haier, Beko, Darina, «Атлант», «Витязь».

В «М.Видео» и «Эльдорадо» также вырос спрос на бытовую технику под собственными торговыми марками Hi и Novex.

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