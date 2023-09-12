Литва конфискует зарегистрированные в России автомобили

Литва будет конфисковывать зарегистрированные в России автомобили, которые въезжают на территорию республики. Исключение составит только направление машины в Калининградскую область и только в случае, если водитель сможет подтвердить это документально.

Литва начнет конфисковывать автомобили, которые зарегистрированы в России и пытаются проехать на территорию республики. Об этом сообщили главы МВД и МИД Латвии, их слова цитирует «Коммерсант».

«Этот контроль будет обеспечивать таможня, так как это ее функция», – рассказала глава литовского МВД Агне Билотайте.

Исключение из правил составит транзит автомобиля через Литву в Калининградскую область. По словам главы МИД Литвы, машина должна будет пересечь территорию республики не более чем за 20 часов.

Литва пошла на такие меры в соответствиями с рекомендациями Еврокомиссии по поводу вещей, запрещенных к ввозу в страны Евросоюза из России.

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