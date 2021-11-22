На чемпионате по машинному обучению Live Coding Battle подвели итоги

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle благотоврительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» завершился 15 ноября. В нем приняли участие ребята с инвалидностью по слуху и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, учащиеся школ и студенты технических и компьютерных специальностей.

В ходе очно-дистанционного чемпионата участники:

смогли закрепить и применить на практике полученные знания в области программирования, машинного обучения и работы с большими данными;

посетили дополнительные практические занятия;

познакомились вживую с преподавателями и спикерами курса, действующими специалистами в области машинного обучения.

Бесплатный образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» реализует АНО «Русская школа программирования» при поддержке благотворительного Фонда компании «МегаФон» и Фонда Президентских Грантов. В проекте приняли участие свыше 22 тыс. человек из более 250 городов России, а также стран СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья.