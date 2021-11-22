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На чемпионате по машинному обучению Live Coding Battle подвели итоги

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle благотоврительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» завершился 15 ноября. В нем приняли участие ребята с инвалидностью по слуху и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, учащиеся школ и студенты технических и компьютерных специальностей.

На чемпионате по машинному обучению Live Coding Battle подвели итоги

В ходе очно-дистанционного чемпионата участники:

  • смогли закрепить и применить на практике полученные знания в области программирования, машинного обучения и работы с большими данными;
  • посетили дополнительные практические занятия;
  • познакомились вживую с преподавателями и спикерами курса, действующими специалистами в области машинного обучения. 

Бесплатный образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» реализует АНО «Русская школа программирования» при поддержке благотворительного Фонда компании «МегаФон» и Фонда Президентских Грантов. В проекте приняли участие свыше 22 тыс. человек из более 250 городов России, а также стран СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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