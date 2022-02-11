Почти половина россиян готова поменять любимую работу на нелюбимую ради повышения зарплаты вдвое

Почти половина россиян готова бросить любимую работу и уйти на нелюбимую, если им будут платить в два раза больше. По результатам исследования, гораздо меньше жителей России готовы на обратное – уйти с нелюбимой работы на любимую, но с зарплатой в два раза меньше.

Проститься с любимой работой ради повышения зарплаты вдвое, но на нелюбимой работе, готовы 40% участников исследования SuperJob. Однако всего лишь 15% готовы на обратное – выйти на любимую работу, но с зарплатой в 2 раза меньше.

Согласно опросу, мужчины чаще женщин делают выбор в пользу ухода с любимой работы ради высокой зарплаты. Деньги – отличный стимул сделать работу любимой, отмечается в результатах исследования.

55% отказались бы от работы мечты ради денег, но 79% респондентов ушли бы с любимой работы, если их зарплата снизилась вдвое.

В исследовании, которое проводили в феврале, приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

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