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«Работа.ру» запустила стриминги с топ-менеджерами и hr-cпециалистами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский job-сервис «Работа.ру» с помощью платформы Watchers запустил стриминги с топ-менеджерами компаний, hr-специалистами и профессионалами из самых разных областей рынка труда. Каждый сможет присоединиться к трансляции и задать вопросы экспертам о трудоустройстве, профсреде и ситуации на рынке труда. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Работа.ру» запустила стриминги с топ-менеджерами и hr-cпециалистами

Специалисты расскажут про работу в IT, трудоустройство молодых специалистов, переквалификацию, перспективные профессии, карьерные треки и другое. Видеоэфиры доступны на live.rabota.ru.

Одним из первых своим опытом с пользователями поделилась компания 2ГИС. Профессионалы рассказали про 10 ошибок на новой работе.

Похожие видеоэфиры есть у e-commerce-рынка, например, Ozon, Aliexpress. Представители «Работы.ру» полагают, что такой формат будет подогревать интерес к бренду, увеличит лояльность и позволит усилить экспертизу компании.

Фото на обложке: Unsplash

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