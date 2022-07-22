«Работа.ру» запустила стриминги с топ-менеджерами и hr-cпециалистами

Российский job-сервис «Работа.ру» с помощью платформы Watchers запустил стриминги с топ-менеджерами компаний, hr-специалистами и профессионалами из самых разных областей рынка труда. Каждый сможет присоединиться к трансляции и задать вопросы экспертам о трудоустройстве, профсреде и ситуации на рынке труда. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Специалисты расскажут про работу в IT, трудоустройство молодых специалистов, переквалификацию, перспективные профессии, карьерные треки и другое. Видеоэфиры доступны на live.rabota.ru.
Одним из первых своим опытом с пользователями поделилась компания 2ГИС. Профессионалы рассказали про 10 ошибок на новой работе.
Похожие видеоэфиры есть у e-commerce-рынка, например, Ozon, Aliexpress. Представители «Работы.ру» полагают, что такой формат будет подогревать интерес к бренду, увеличит лояльность и позволит усилить экспертизу компании.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Netflix потерял около 1 млн подписчиков во втором квартале — вдвое меньше прогноза
- 2 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
- 3 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
- 4 Особенности восточного пиара: питчинг в WhatsApp, подарки на рамадан и вагон терпения
- 5 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июля 2022
27 июля 2022