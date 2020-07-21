«Живой Журнал» создал новое мобильное приложение

Сервис для ведения блогов LiveJournal («Живой Журнал») запустил новое мобильное приложение для iOS и расширил функционал приложения для Android. Обновление направлено на удобство пользователей и соответствие их потребностям, рассказали в компании Rambler Group, в которую входит ЖЖ.

В новой версии приложения интерфейс стал более минималистичным и понятным, считают разработчики. А новые функции появились как для авторов, так и для читателей.

Был добавлен полнотекстовый поиск. Теперь пользователи смогут искать интересующие их записи по всему архиву LiveJournal.

Фото: пресс-служба Rambler Group

Создатели приложения нацелены на сокращение дистанции между автором и его аудиторией. Для этого была создана функция живого общения в виде личных сообщений.

Также стали доступны моментальные push-уведомления о новых записях, комментариях и реакциях читателей. Кроме того, можно будет получать оповещения с советами «что почитать» от рекомендательной системы ЖЖ, учитывающей интересы пользователя.

«Новый функционал приложения расширяет возможности обмена информацией между авторами и их читателями и делает работу с контентом на разных устройствах еще более быстрой», — описал новинку Максим Тадевосян, генеральный директор Rambler&Co.

Для авторов был разработан конструктор постов. Как рассказали в LiveJournal, он помог решить проблему создания в мобильном приложении длинных записей. Теперь для текста, фото и видео есть отдельные карточки, «поэтому пользователю больше не нужно скроллить весь пост до конца, чтобы его отредактировать».

Фото: пресс-служба Rambler Group

Еще одним обновлением стало автоматическое сохранение черновиков записей, даже если смартфон не подключен к интернету. Также пользователи смогут работать над постом кросс-платформенно: например, начать в мобильном приложении, а продолжить — на компьютере.

«При этом нам удалось сохранить традиционный паттерн чтения и соединить его с привычной навигацией, широко использующейся в социальных сетях», — рассказала руководитель платформы Наташа Арефьева.