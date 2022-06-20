«Лаборатория Касперского» выкупила 15% разработчика нейроморфных процессоров «Мотив НТ»

«Лаборатория Касперского» приобрела 15% разработчика имитирующих работу мозга процессоров — компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»). Стороны не раскрыли сумму сделки, но, по словам экспертов, она могла составить несколько десятков млн рублей. Сумма сделки также включала в себя инвестиции в развитие «Мотив НТ».

«Лаборатория Касперского» выкупила по 7,5% у двух сооснователей компании Константина Панченко и Валерия Канглера. В результате сделки они владеют по 27,5%, еще у одного основателя Михаила Катомина — 30%, пишет РБК.

Строение этих процессоров оновано на принципах работы человеческого мозга. Это делает их быстрыми, энергоэффективными по сравнению с другими чипами. Благодаря этому они чаще подходят для работы технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Специалисы видят перспективы подобных чипов, но пока они находятся на стадии прототипа.

«Мотив НТ» зарегистрировали пять лет назад — в 2017 году. Компания является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Занимается обработкой визуальной информации с использованием глубоких нейронных сетей, созданием программно-аппаратных систем для автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала и др., а также разработкой и производством нейроморфного чипа «Алтай».

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