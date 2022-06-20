Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Лаборатория Касперского» выкупила 15% разработчика нейроморфных процессоров «Мотив НТ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» приобрела 15% разработчика имитирующих работу мозга процессоров — компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»). Стороны не раскрыли сумму сделки, но, по словам экспертов, она могла составить несколько десятков млн рублей. Сумма сделки также включала в себя инвестиции в развитие «Мотив НТ».

«Лаборатория Касперского» выкупила 15% разработчика нейроморфных процессоров «Мотив НТ»

«Лаборатория Касперского» выкупила по 7,5% у двух сооснователей компании Константина Панченко и Валерия Канглера. В результате сделки они владеют по 27,5%, еще у одного основателя Михаила Катомина — 30%, пишет РБК.

Строение этих процессоров оновано на принципах работы человеческого мозга. Это делает их быстрыми, энергоэффективными по сравнению с другими чипами. Благодаря этому они чаще подходят для работы технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Специалисы видят перспективы подобных чипов, но пока они находятся на стадии прототипа.

«Мотив НТ» зарегистрировали пять лет назад — в 2017 году. Компания является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Занимается обработкой визуальной информации с использованием глубоких нейронных сетей, созданием программно-аппаратных систем для автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала и др., а также разработкой и производством нейроморфного чипа «Алтай».

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
  2. 2 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
  3. 3 Школьники создали NLP-модель, которая при генерации текстов учитывает здравый смысл
  4. 4 Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины
  5. 5 «В будущем все наше тело будет напичкано датчиками» — интервью с нейробиологом Сколтеха и главой neurotech-стартапа
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июня 2022

«Начни иначе»

21 июня 2022

Антихакатон для аналитиков от ВкусВилла

21 июня 2022

Go India Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ