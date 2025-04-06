Meta* выпустила новое поколение ИИ-моделей Llama 4
Meta* представила новое поколение своих ИИ-моделей — Llama 4. Нейросети уже интегрированы в Meta AI, ИИ-помощник для WhatsApp, Instagram и Messenger.
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В чем суть? В семейство Llama 4 входят модели Llama 4 Scout, Maverick и Behemoth. Нейросети обеспечивают возможность мультимодального взаимодействия, то есть способны отвечать на текстовые запросы, обрабатывать изображения, видео и другие форматы.
«Эти модели Llama 4 знаменуют начало новой эры для экосистемы Llama, — говорится в блоге компании. — Это только начало для коллекции Llama 4».
Доступность сервисов. Как передает TechCrunch, мультимодальные функции пока доступны только на территории США и на английском языке, а у некоторых разработчиков могут возникнуть проблемы с лицензий Llama 4. В Meta AI Llama 4 интегрированы в 40 странах.
Нейросети Scout и Maverick доступны в открытом доступе на официальном сайте Llama, а также на ИИ-платформе Hugging Face, в то время как Behemoth все еще находится в процессе обучения.
Что изменилось? Модели Maverick и Behemoth обучены на 30 трлн токенов — это вдвое больше, чем у Llama 3. Датасет включает 200 языков, для 100 из которых собрано минимум по 1 млрд примеров.
Meta назвала Maverick «лучшей мультимодальной моделью в своем классе, превосходящей GPT-4o и Gemini 2.0 Flash по широкому спектру тестов», а Behemoth, по словам компании, «превосходит GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 и Gemini 2.0 Pro по нескольким STEM-тестам».
Кроме этого, разработчик подчеркнул, что Llama 4 стали реже отказываться отвечать на «спорные» вопросы, то есть темы, связанные с политическими и социальными аспектами.
В отличие от моделей o1 и o3-mini от OpenAI, Llama 4 не является полноценно «рассуждающей» моделью. Такие модели проверяют свои ответы на достоверность, что, как правило, увеличивает их надежность, но требуют больше времени на ответ.
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*корпорация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена
Фото: Unsplash
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