Meta* выпустила новое поколение ИИ-моделей Llama 4

Meta* представила новое поколение своих ИИ-моделей — Llama 4. Нейросети уже интегрированы в Meta AI, ИИ-помощник для WhatsApp, Instagram и Messenger.

В чем суть? В семейство Llama 4 входят модели Llama 4 Scout, Maverick и Behemoth. Нейросети обеспечивают возможность мультимодального взаимодействия, то есть способны отвечать на текстовые запросы, обрабатывать изображения, видео и другие форматы.

«Эти модели Llama 4 знаменуют начало новой эры для экосистемы Llama, — говорится в блоге компании. — Это только начало для коллекции Llama 4».

Доступность сервисов. Как передает TechCrunch, мультимодальные функции пока доступны только на территории США и на английском языке, а у некоторых разработчиков могут возникнуть проблемы с лицензий Llama 4. В Meta AI Llama 4 интегрированы в 40 странах.

Нейросети Scout и Maverick доступны в открытом доступе на официальном сайте Llama, а также на ИИ-платформе Hugging Face, в то время как Behemoth все еще находится в процессе обучения.

Что изменилось? Модели Maverick и Behemoth обучены на 30 трлн токенов — это вдвое больше, чем у Llama 3. Датасет включает 200 языков, для 100 из которых собрано минимум по 1 млрд примеров.

Meta назвала Maverick «лучшей мультимодальной моделью в своем классе, превосходящей GPT-4o и Gemini 2.0 Flash по широкому спектру тестов», а Behemoth, по словам компании, «превосходит GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 и Gemini 2.0 Pro по нескольким STEM-тестам».

Кроме этого, разработчик подчеркнул, что Llama 4 стали реже отказываться отвечать на «спорные» вопросы, то есть темы, связанные с политическими и социальными аспектами.

В отличие от моделей o1 и o3-mini от OpenAI, Llama 4 не является полноценно «рассуждающей» моделью. Такие модели проверяют свои ответы на достоверность, что, как правило, увеличивает их надежность, но требуют больше времени на ответ.

Этой весной Meta начала тестировать первый чип собственного производства для обучения ИИ-систем. Это должно помочь снизить зависимость от внешних поставщиков, в первую очередь — Nvidia.

В прошлом месяце в Instagram появилась тестовая функция «Пиши с помощью Meta AI», которая предлагает пользователю сгенерированные ИИ варианты комментариев к фото.

*корпорация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

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