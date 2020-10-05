В России запустили фабрику для стартапов в области цифровой и превентивной медицины

В России появилась фабрика для стартапов (venture builder, VB) в сфере цифровой и превентивной медицины под названием LLL Venture. В рамках фонда проекты получают финансирование, а также экспертную и информационную поддержку от проектирования до стратегического управления. Об этом Rusbase сообщил сооснователь стартап-фабрики Антон Меркулов.

На развитие каждого стартапа фонд готов выделить до 6 млн рублей. При этом LLL Venture приобретает от 10% до 30% доли компании. Также в рамках поддержки стартапов предлагается акселерация.

«Мы даём стартапам посевное финансирование, предоставляем экспертов, лоббируем нужные партнёрства, помогаем с упаковкой и первыми лидами, даём G&A сервисы (рекрутинг, финансовый учёт, контроль качества, IT, юристов и т.п.)», — пишет сооснователь LLL Venture Евгений Ларионов на своей странице в Facebook.

Фонду интересны проекты:

фокусно сосредоточенные на сферах digital health, превентивной медицины, antiage и longevity;

находящиеся на стадиях развития pre-seed и seed;

начавшие проверку собственной гипотезы;

готовые за 6-9 месяцев дойти до следующего раунда инвестиций.

Отмечается, что все развиваемые стартапы фабрики получат поддержку для достижения серии B финансирования.

«Всего мы планируем собрать 15-20 проектов в течение трех лет, которым мы помогаем вырасти с pre-seed, seed до раунда B. Поэтому большое внимание уделяем скорингу стартапов», — отмечает Евгений Ларионов.

Также фонд заинтересован в лидерах, готовых развивать стартапы и стать их ко-фаундерами, и инвесторах ранних стадий.

По собственным данным, участниками фабрики на данный момент являются комьюнити и клуб в сфере превентивной медицины «ПРОживи150+», образовательная медицинская платформа Life box, маркетплейс в сфере здоровья Fisrt step, сервис семейного врача по подписке Heath Buddy, оффлайн лаборатория биохакерской и antiage направленности Longlife laboratory.

Развитие проекта LLL Venture началось в 2019 году, продвижение стартапов в рамках фабрики — в апреле 2020 года. Основателями фонда являются Антон Меркулов и Евгений Ларионов. По данным ЕГРЮЛ, акционерами ООО «Лаборатория долголетия» являются Антон Меркулов и Евгений Ларионов — 30% и 70% в уставном капитале компании, соответственно. Гендиректор — Антон Меркулов.

По заявлению компании, в ближайшее время проект планирует привлечь $500 тысяч инвестиций. Треть финансирования на данный момент уже получена — к проекту присоединился еще один инвестор.

Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock