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«Кухня на районе» запустила прачечную в рамках ребрендинга

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» объявила о начале своего ребрендинга. На первом этапе она обновила экипировку курьеров и запустила прачечную Washing-ton. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Кухня на районе» запустила прачечную в рамках ребрендинга

В новую экипировку лаймового цвета вошли непромокаемые демисезонные куртки, худи, футболки, курьерские рюкзаки с логотипом «Кухни» и светоотражающими элементами. Как отметили дизайнеры компании, «шашечка» символизирует высокую скорость доставки заказов, а цвет сделает курьеров более заметными в общем транспортном потоке.

Раз в неделю курьеры будут отдавать форму в прачечную, где  за ночь ее приведут в состояние новой: постирают, починят или заменят. Прачечный хаб поначалу будет принимать 3,5 тонны формы в неделю. 

Следующий этап ребрендинга — запуск нового приложения осенью этого года.

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Фото: Антон Исаев/ пресс-служба «Кухни на районе»

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