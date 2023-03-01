L'Occitane раскрыла детали сделки по продаже российского бизнеса

Владелец косметической сети L'Occitane оценил в 3 млрд рублей российские активы, которые перейдут местному менеджменту. Об этом пишет РБК. Средства компания начнет получать с 2025 года.
Сделка по передаче бизнеса состоялась в июне прошлого года. Компания оставила за собой право обратного выкупа. Справедливая стоимость российского бизнеса компании по состоянию на 3 июня 2022 года оценивалась в €44,5 млн, свидетельствуют данные промежуточной отчетности за первое полугодие 2023 года.
Согласно договору, сумма должна быть выплачена в течение четырех лет, начиная с 2025 года. По итогам сделки, доли в L'Occitane Russia распределились среди ключевых сотрудников следующим образом: Ростислав Коваленко получил 31%, Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов получили каждый по 23%.
Эти активы будут под залогом у L'Occitane International, поэтому с 2025 года компания сможет выкупить акции обратно. Это право будет действовать пять лет. При этом стоимость исполнения call-опциона будет формироваться, исходя из справедливой цены бизнеса L'Occitane Russia.
Фото на обложке: ELINA BELIAKOVA /
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