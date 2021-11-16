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Во время локдауна в ноябре эксперты зафиксировали всплеск кибератак на ритейл

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор e-commerce в начале ноября 2021 года, сообщила пресс-служба StormWall. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, популярность онлайн-шопинга в начале ноября выросла, и на эту ситуацию моментально отреагировали хакеры.

Во время локдауна в ноябре эксперты зафиксировали всплеск кибератак на ритейл

По данным экспертов, киберпреступники стремились создать проблемы в работе сайтов ритейлеров, запуская DDoS-атаки, а также пытались взломать аккаунты пользователей интернет-магазинов с помощью умных ботов.

В основном, DDoS-атаки осуществлялись по протоколу HTTP, а их средняя мощность составляла 100 Гбит/с. Самое большое число DDoS-атак было направлено на онлайн-магазины:

  • по продаже техники (45%);
  • одежды и обуви (32%);
  • косметики (17%);
  • по продаже мебели (3%);
  • товаров для дома (2%);
  • другие (1%).

Основным мотивом DDoS-атак, по мнению аналитиков, являлось вымогательство, но также причиной могла быть конкурентная борьба, которая обычно усиливается в конце года.

Для организации атак с целью взлома аккаунтов пользователей злоумышленники использовали умных ботов, которые обходят большинство традиционных средств защиты. Хакеры пытались получить доступ к данным, чтобы потом продать их на черном рынке. Кроме того, киберперступники могут использовать данные с целью вымогательства и шантажа, подчеркивают эксперты

В StormWall прогнозируют новые всплески DDoS-атак и хакерских атак на ритейл в ноябре 2021 года в связи с предстоящей «черной пятницей» и сезоном распродаж. Специалисты советуют онлайн-ритейлерам заранее подготовиться к повышенной хакерской активности. По мнению экспертов, для защиты онлайн-ресурсов от кибератак во время распродаж лучше всего использовать профессиональные Anti-DDoS решения вместе с сервисом WAF.

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Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock

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