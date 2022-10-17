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Владелец Colin's намерен открыть магазин джинсовой одежды Loft в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец торговой марки Colin’s — турецкая Eroglu Holding — намерен открыть в начале 2023 года первый магазин под брендом Loft. Это вторая попытка привести марку на российский рынок.

Владелец Colin's намерен открыть магазин джинсовой одежды Loft в России

В течение всего 2023 года компания планирует запустить 17 магазинов джинсовой одежды Loft в Москве и регионах. Представители турецкого бренда ищут помещения в торговых центрах на 300–500 кв. м, сообщили «Ведомости».

Конкретное место открытия первого магазине не называется. Запрос издания в Eroglu Holding остался без ответа, собеседник газеты лишь подтвердил открытие точек в Москве и Санкт-Петербурге, без уточнения количества. 

Loft специализируется на продаже джинсовой одежды. Товары бренда сейчас представлены в 82 собственных магазин и в 300 торговых точках по всему миру. 

В 2013 году Eroglu Holding открывала несколько франчайзинговых точек Loft, через год ритейлер запустил собственную розницу, открыв 12–13 магазинов. Однако проект был свернут, вспоминил другой собеседник газеты.

У Loft есть хорошие переспективы в России. Бренд работает в среднем ценовом сегменте, который сейчас в стране представлен слабо из-за ухода иностранных марок, сказал владелец I Am Studio Олег Воронин.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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