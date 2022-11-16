Российский бизнес логистического партнера McDonald's выкупит владелец «Вкусно — и точка»

Российский бизнес логистического партнера McDonald’s приобретет компания владельца «Вкусно – и точка» Александра Говора. В сделку войдут 14 распределительных центров.
О сделке сообщила «Вкусно – и точка» в пресс-релизе. После закрытия сделки, которую еще должна одобрить ФАС, все активы ООО «Рулог» перейдут АО «Логистика – и точка».
Все сотрудники ООО «Рулог» сохранят свои рабочие места, а управляющая компания останется неизменной, уточняется в релизе. В сделку войдут 14 распределительных центров логистической компании в России.
«Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России», – отметил Александр Говор.
Havi Logistics (владелец ООО «Рулог») ведет сотрудничество с McDonald’s с момента ее основания в 1976 году. В России компания занималась в частности логистикой, снабжением продуктами ресторанов сети, а также бизнес-аналитикой и маркетингом.
Фото на обложке: Siwakorn1933 /
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