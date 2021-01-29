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Бесплатный логотип за ваш комментарий: RB.RU и «Логомашина» проведут совместную акцию 1–3 февраля

Новости
Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Выпускающий редактор

Татьяна Петрущенкова

1, 2 и 3 февраля дизайнеры «Логомашины» будут бесплатно делать логотипы для проектов читателей RB.RU.

Бесплатный логотип за ваш комментарий: RB.RU и «Логомашина» проведут совместную акцию 1–3 февраля

Как получить бесплатный логотип

  1. Перейдите на страницу RB.RU во «ВКонтакте»: по этой ссылке должен открыться пост про акцию.
  2. Расскажите в комментариях под постом о своём проекте: название, сфера и чем он уникален. Не забудьте прикрепить к описанию старый лого — если есть, конечно.

1, 2 и 3 февраля команда «Логомашины» выберет понравившиеся проекты и сделает им быстрые логотипы. Готовый результат дизайнеры пришлют прямо в ответ на ваш комментарий.

Чем подробнее и интереснее вы расскажите про свой проект, тем выше шанс, что именно ему захотят сделать лого.

О «Логомашине» 

Эта петербургская студия задизайнила больше 1300 проектов со всего мира, от онлайн-школ до кафе. Например, команда разработала айдентику для Василеостровского рынка, «Нетологии», Get8, Etlon Coffee и «Квиз, плиз!»

Примеры логотипов, которые они сделали в рамках предыдущих акций:

 

Фото в тексте и на обложке: «Логомашина»

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