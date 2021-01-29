Бесплатный логотип за ваш комментарий: RB.RU и «Логомашина» проведут совместную акцию 1–3 февраля

1, 2 и 3 февраля дизайнеры «Логомашины» будут бесплатно делать логотипы для проектов читателей RB.RU.
Как получить бесплатный логотип
- Перейдите на страницу RB.RU во «ВКонтакте»: по этой ссылке должен открыться пост про акцию.
- Расскажите в комментариях под постом о своём проекте: название, сфера и чем он уникален. Не забудьте прикрепить к описанию старый лого — если есть, конечно.
1, 2 и 3 февраля команда «Логомашины» выберет понравившиеся проекты и сделает им быстрые логотипы. Готовый результат дизайнеры пришлют прямо в ответ на ваш комментарий.
Чем подробнее и интереснее вы расскажите про свой проект, тем выше шанс, что именно ему захотят сделать лого.
О «Логомашине»
Эта петербургская студия задизайнила больше 1300 проектов со всего мира, от онлайн-школ до кафе. Например, команда разработала айдентику для Василеостровского рынка, «Нетологии», Get8, Etlon Coffee и «Квиз, плиз!»
Примеры логотипов, которые они сделали в рамках предыдущих акций:
Фото в тексте и на обложке: «Логомашина»
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