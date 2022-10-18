Российские ритейлеры стали чаще интересоваться логопарками в СНГ. С января спрос с их стороны на склады в странах постсоветского пространства вырос на 25-30%. Наибольшей популярностью пользуется Казахстан, где уже наблюдается дефицит площадей.

Складские рынки в странах СНГ пока не развиты: совокупный объем их предложения в NF Group оценивают в 3,3 млн кв. м — это в 11,5 раза меньше, чем в России, узнал «Коммерсантъ».

Wildberries продолжает расширять складские мощности в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Ozon также заинтересовался объектами в постсоветстких странах. Замдиректора по аренде и маркетингу Radius Group Александра Шакола обратила внимание на активность логистических компаний, выстраивающих новые маршруты поставок. В качестве примера она привела СДЭК, планирующую закупать и доставлять часть товаров через Казахстан, и «Почту России», запустившую автомобильные грузоперевозки из Екатеринбурга в Казахстан.

Глава «Ориентира» Андрей Постников не исключает, что ближнем зарубежьем могут заинтересоваться российские складские девелоперы. Однако коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев не совсем согласен и считает, что девелоперам, строящим огромные логопарки, невыгодно с нуля собирать команду и подрядчиков ради объектов на 20–30 тыс. кв. м.

Эти процессы на складском рынке затронут не только страны ближнего зарубежья, но и российские регионы, где на фоне сужения импортно-экспортного узла, наблюдается падение спроса на логопарки.

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