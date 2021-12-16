Сервис для локализации приложений экс-совладельца «Одноклассников» Lokalise привлек $50 млн

Сервис для автоматизации процесса локализации приложений Lokalise, который основали Ник Устинов и Петр Антропов, привлек $50 млн. Антропов является основателем онлайн-кинотеатра Megogo, и в прошлом был совладельцем соцсети «Одноклассники».

Компания Lokalise привлекла $50 млн в раунде B, лид-инвестором которого выступила инвестиционная компания из США CRV, следует из данных Crunchbase. Участниками раунда также стали Creandum, Dawn Capital, s16vc, 3VC.

RB обратились к основателю сервиса за комментарием относительно сделки, но на момент публикации материала не получили ответа.

Решение Lokalise позволяет автоматизировать процесс локализации приложений. На сайте компании указано, что их клиентами являются Revolut, Starbucks, Hyundai, Mastercard и другие. С помощью Lokalise можно локализовать игры, документы, мобильные и веб-приложения.

Lokalise основали в 2017 году Ник Устинов и Петр Антропов. Штаб-квартира компании располагается в штате Делавер в США. Общий объем привлеченных Lokalise средств составляет $56 млн, по актуальным данным Crunchbase.

Петр Антропов является основателем онлайн-кинотеатра Megogo, а также бывшим совладельцем социальной сети «Одноклассники», долю в которой он купил в 2006 году, но спустя некоторое время продал, выйдя из проекта.

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