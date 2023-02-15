«Локо-банк» решил заняться POS-кредитованием

«Локо-банк» решил выйти на рынок POS-кредитования выдача средств на приобретение товаров непосредственно в торговых точках. Компания намерена расширить продуктовую линейку и привлечь клиентов за счет предложений с более низкими чеками.

Ранее банк работал в нише крупных чеков потребкредитования, в том числе и залогового кредитования, а также автокредитов. Сейчас «Локо-банк» планируют войти в число пяти крупнейших игроков на рынке POS-кредитования, сообщил «Коммерсантъ».

Для большинства банков этот сегмент интересен как дополнительный инструмент поиска клиентов и дальнейшей продажи более маржинальных продуктов. Конкуренция здесь обостряется и за счет быстрого развития смежного рынка рассрочек.

По данным Frank RG, в последнее время объемы выдач на этом рынке сохранялись в диапозоне 300-400 млрд рублей без заметной динамики. В конце 2022 — начале 2023 года сегмент восстановился до значений предыдущих лет. Участники рынка ожидают его дальнейшего восстановления в 2023 году.

Фото на обложке: Simon Kadula / Shutterstock