В суд поступило заявление о банкротстве производителя кукол Molly & Lolly
ООО «Коник», контрагент производителя детских игрушек ООО «Олтрейд» (бренды Animini, Magikids, Maminn, Molly & Lolly), подало в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве «Олтрейда» из-за неоднократных нарушений им сроков оплаты товаров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Федресурса».
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По информации «Спарк», на которую ссылается газета, «Олтрейд» выступает ответчиком по различным спорам на общую сумму 180 млн рублей. Самым крупным является иск от ООО «Файнд.про» на 133 млн рублей. Издание пишет, что 27 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил эти претензии.
Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева отметила, что в случае неисполнения «Олтрейдом» обязательств процесс наблюдения может быть введен судом уже через три месяца. В «Олтрейде» и «Конике» на запросы «Коммерсанта» не ответили.
Кто еще испытывает трудности? Помимо «Олтрейда» финансовые трудности также испытывают производитель детской одежды Orby и сеть детских товаров «Кораблик». Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что из-за высокой конкуренции со стороны маркетплейсов с проблемами сталкиваются все производители детских товаров.
- Выручка «Олтрейда» в 2023 году составила 1,03 млрд рублей, увеличившись за год на 80,2%, свидетельствуют данные «Спарк». Чистый убыток компании в позапрошлом году составил 222 млн рублей.
- В аналитической компании «Чек индекс» сообщили, что в 2024 году продажи детских товаров в офлайне снизились на 4% год к году, в онлайне — выросли на 3%. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики связали падение спроса с изменением возрастной структуры — из-за сокращения рождаемости расходы перераспределяются в пользу товаров для школьников.
Фото на обложке: Nomad_Soul / Shutterstock / FOTODOM
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