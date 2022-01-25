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Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Страховщики назвали самые «ломаемые» бренды-производители гаджетов. Лидерами рейтинга стали Samsung, Apple и Xiaomi. Примечательно, что техника ломается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин.

Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин — исследование

О брендах, техника производства которых чаще ломается у россиян, RB рассказали в страховой компании ВСК.

По данным аналитиков, в 2021 году в России произошло более 7 тыс. страховых случаев по части поломки гаджетов и техники. Самыми «проблемными» брендами-производителям стали:

  1. Samsung;
  2. Apple;
  3. Xiaomi;
  4. Honor;
  5. Huawei. 

Примечательно, что в 81% страховых случаев гаджеты ломались у женщин. На технику бренда Huawei пришлось 69% поломок, подходящих под страховку.

В ВСК рассказали, что тенденцию к повышенному интересу россиян в вопросе страхования техники можно объяснить текущей экономической ситуацией.

«Почти 70% электроники россияне приобретают в кредит и часто оформляют страховку, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь на время выплаты займа», – отметил руководитель центра урегулирования претензий ВСК Владимир Антипов.

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Фото на обложке: Yuliasis / Shutterstock

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