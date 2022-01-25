Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин — исследование

Страховщики назвали самые «ломаемые» бренды-производители гаджетов. Лидерами рейтинга стали Samsung, Apple и Xiaomi. Примечательно, что техника ломается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин.

О брендах, техника производства которых чаще ломается у россиян, RB рассказали в страховой компании ВСК.

По данным аналитиков, в 2021 году в России произошло более 7 тыс. страховых случаев по части поломки гаджетов и техники. Самыми «проблемными» брендами-производителям стали:

Samsung; Apple; Xiaomi; Honor; Huawei.

Примечательно, что в 81% страховых случаев гаджеты ломались у женщин. На технику бренда Huawei пришлось 69% поломок, подходящих под страховку.

В ВСК рассказали, что тенденцию к повышенному интересу россиян в вопросе страхования техники можно объяснить текущей экономической ситуацией.

«Почти 70% электроники россияне приобретают в кредит и часто оформляют страховку, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь на время выплаты займа», – отметил руководитель центра урегулирования претензий ВСК Владимир Антипов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!