Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин — исследование

Страховщики назвали самые «ломаемые» бренды-производители гаджетов. Лидерами рейтинга стали Samsung, Apple и Xiaomi. Примечательно, что техника ломается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин.
О брендах, техника производства которых чаще ломается у россиян, RB рассказали в страховой компании ВСК.
По данным аналитиков, в 2021 году в России произошло более 7 тыс. страховых случаев по части поломки гаджетов и техники. Самыми «проблемными» брендами-производителям стали:
- Samsung;
- Apple;
- Xiaomi;
- Honor;
- Huawei.
Примечательно, что в 81% страховых случаев гаджеты ломались у женщин. На технику бренда Huawei пришлось 69% поломок, подходящих под страховку.
В ВСК рассказали, что тенденцию к повышенному интересу россиян в вопросе страхования техники можно объяснить текущей экономической ситуацией.
«Почти 70% электроники россияне приобретают в кредит и часто оформляют страховку, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь на время выплаты займа», – отметил руководитель центра урегулирования претензий ВСК Владимир Антипов.
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Фото на обложке: Yuliasis /
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