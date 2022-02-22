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Против России ввели первые санкции после признания ДНР и ЛНР

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В отношении России ввели первые санкции после признания независимости ДНР и ЛНР. Великобритания объявила о введении ограничений против миллиардеров Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов и пяти российских банков.

Против России ввели первые санкции после признания ДНР и ЛНР

О введении санкций заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что появление российских войск на территории ДНР и ЛНР уже можно считать «вторжением на Украину».

Санкции Великобритании коснулись миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также 5 российских банков: «России», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и реконструкции и Генбанка.

Лондон запретит въезд в Великобританию Тимченко и братьям Ротенбергам. Их активы, а также активы банков «Россия» и Промсвязьбанка будут заморожены.

Премьер-министр Великобритании отметил, что это первый пакет санкций, которые страна вводит против России. Введением санкций Лондон надеется заставить Владимира Путина «отступить от края пропасти». 

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Фото на обложке: OnePixelStudio / Shutterstock

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