Против России ввели первые санкции после признания ДНР и ЛНР

В отношении России ввели первые санкции после признания независимости ДНР и ЛНР. Великобритания объявила о введении ограничений против миллиардеров Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов и пяти российских банков.
О введении санкций заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что появление российских войск на территории ДНР и ЛНР уже можно считать «вторжением на Украину».
Санкции Великобритании коснулись миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также 5 российских банков: «России», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и реконструкции и Генбанка.
Лондон запретит въезд в Великобританию Тимченко и братьям Ротенбергам. Их активы, а также активы банков «Россия» и Промсвязьбанка будут заморожены.
Премьер-министр Великобритании отметил, что это первый пакет санкций, которые страна вводит против России. Введением санкций Лондон надеется заставить Владимира Путина «отступить от края пропасти».
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Фото на обложке: OnePixelStudio /
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