Лондон стал лидером среди городов Европы по объему привлеченных средств местными стартапами

Лондон занял первое место в списке европейских городов по объему привлеченных средств местными стартапами по итогам прошлого года. В мировом рейтинге столица Великобритании уступила только американским Сан-Франциско, Нью-Йорку и Бостону.
Технологические стартапы со штаб-квартирой в Лондоне по итогам 2021 года привлекли $25,5 млрд венчурных инвестиций, пишет Bloomberg. Это вдвое больше, чем в 2020 году, отмечает агентство.
Стартапы из Лондона провели в прошлом году 64 инвестиционных раунда объемом $100 млн и выше. Их количество более чем в три раза превысило показатель 2020 и 2019 годов, когда таких раундов было проведено 19 и 18 соответственно. Больше половины средств лондонские стартапы привлекли именно в раундах $100 млн+.
Вцелом стартапы, базирующиеся в Великобритании, привлекли около $40 млрд. Британских стартапов–«единорогов» стало на 75 больше, лондонская стартап-среда приросла 20 компаниями, оценка которых составила $1 млрд и выше.
Лондон и в этом году останется центром притяжения финансирования среди европейских городов, уверены эксперты. Этому способствуют хорошие отношения между властями и представителями технологического сектора.
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Фото на обложке: alice-photo /
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